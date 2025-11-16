Bigadiç'te odun deposunda başlayan yangın büyümeden söndürüldü
–Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Davutlar Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde 2 katlı bir evin giriş katı yanındaki odun deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki hayvan damına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
