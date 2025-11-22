Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:33
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

        Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

