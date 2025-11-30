Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        "9. Kar Spor İda Ultra" koşusu sona erdi

        Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 9. kez doğasever ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:30
        Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ile Şili'nin de bulunduğu 16 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin ikinci gününde, 8,5 kilometre kısa parkuru koşuldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışın son ayağında konaklama sponsoru olan Hattuşa Vacation Thermal Club'tan start alan sporcular, Güre Mahallesi'ndeki parkuru tamamladıktan sonra başlangıç noktasında koşuyu bitirdi.

        Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

