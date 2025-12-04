Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri düzenlendi

        Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programda çeşitli oyunlar ve aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Halı sahada yapılan işitme engelliler futbol etkinliği ilgi gördü.

        Yüzme, basketbol maçı, atölye çalışmaları ve spor aktiviteler düzenlendiği programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, devletin sosyal adaleti güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini sağlamayı ve her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı kendisine temel bir görev olarak gördüğünü söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerin eğitimde, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasının bu anlayışın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ustaoğlu, "Engelsiz Gençlik Merkezimizin şehrimize, özel gereksinimli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları o...
        Sındırgı'da öğrencinin isteği üzerine polis, jandarma ve itfaiye araçları o...
        Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: "...
        Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: "...
        Büyükşehir'den okullara spor ekipmanı desteği
        Büyükşehir'den okullara spor ekipmanı desteği
        Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Vali Ustaoğlu: Sındırgı'da hiçbir vatandaşımız açıkta değil
        Vali Ustaoğlu: Sındırgı'da hiçbir vatandaşımız açıkta değil
        Balıkesirspor'da Kavçak'tan teşekkür
        Balıkesirspor'da Kavçak'tan teşekkür