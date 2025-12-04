Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri düzenlendi

Balıkesir'de engelsiz gençlik ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programda çeşitli oyunlar ve aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Halı sahada yapılan işitme engelliler futbol etkinliği ilgi gördü.

Yüzme, basketbol maçı, atölye çalışmaları ve spor aktiviteler düzenlendiği programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, devletin sosyal adaleti güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini sağlamayı ve her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı kendisine temel bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimde, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasının bu anlayışın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ustaoğlu, "Engelsiz Gençlik Merkezimizin şehrimize, özel gereksinimli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü anlattı.