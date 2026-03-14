        TUSAŞ şehidi Ekici'nin ismi mezun olduğu üniversitede yaşatılacak

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici anısına, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsü'nde 1000 meyve fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve üniversite işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, akademisyenler, öğrenciler ve çevre gönüllüleri, şehit mühendisin anısını yaşatmak için bir araya geldi.

        Törende konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Ekici'nin üniversitenin başarılı bir mezunu olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir ağaçlandırma çalışması yapmıyoruz. Mezunumuzun adını, kendi eğitim gördüğü Çağrış Kampüsü'nde, gelecekteki meslektaşlarının gölgesinde dinleneceği canlı birer anıta dönüştürüyoruz. Şehidimizin mirası bu topraklarda kök salmaya devam edecek." diye konuştu.

        Şehit mühendisin ağabeyi Zübeyir Güçlü ise kardeşinin artık, Türkiye'nin evladı olduğuna değinerek, "Onun mezun olduğu kampüste bu fidanların yeşerecek olması bizler için en büyük tesellidir. Kampanya kapsamında toplam fidan sayımız 6 bine ulaştı. Bir sonraki durağımız İzmir Ödemiş olacak ve orada 3 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından şehit mühendisin kızı Ece ve aile üyeleri, protokol üyeleriyle fidanları dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

