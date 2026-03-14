Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda, 20 Ocak'ta, T.C. (35) idaresindeki Edremit Belediyesine ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonunun arkadan çarptığı 78 AB 881 plakalı otomobildeki sürücü Ömer Çetin (28) ile yanındaki Muhammed Şen'in (33) öldüğü, aynı araçtaki Baran Çetin'in yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


        Kazaya ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde çöp kamyonunun aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durduğu anlar da kaydedildi.

        Konya'da yaşayan müşteki ailelerin avukatı Hasan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anına ilişkin görüntüler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırladıkları teknik raporla savcılık dosyasına itiraz ettiklerini söyledi.

        Yılmaz, ilk hazırlanan kaza tespit tutanağındaki değerlendirmelerin görüntülerle örtüşmediğini ileri sürerek, kamyon sürücüsünün hız sınırını aştığını ve otomobile arkadan çarptığını savundu.

        Kamyonda bulunan araç içi kamera sistemine ait hafıza kartının cihazda bulunmadığını belirten Yılmaz, bu durumun da soruşturma kapsamında araştırılması gerektiğini ifade etti.

        Yılmaz, dosyanın kesin kusur tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nda olduğunu kaydetti.

        Hasan Yılmaz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü T.C'nin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasının, ailelerin acısını bir kat daha artırdığını dile getirdi.

        Kazadan yaralı kurtulan Baran Çetin ise kardeşi Ömer Çetin'in çocuğunu göremeden hayatını kaybettiğini belirterek, "Kardeşimin ölümünden 50 gün sonra bir yeğenim dünyaya geldi ve ona babasının ismini verdik. Diğer arkadaşımızın da 4 çocuğu vardı. Toplam 6 çocuk babasız kaldı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

        Muhammed Şen'in eşi Hatice Şen de sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istediklerini söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Balıkesirli süt üreticilerine bayram öncesi ödeme müjdesi
        Balıkesirli süt üreticilerine bayram öncesi ödeme müjdesi
        Başkan Ahmet Akın, gençlerle Balıkesir'in yarınını konuştu Akın: "Gençlerim...
        Başkan Ahmet Akın, gençlerle Balıkesir'in yarınını konuştu Akın: "Gençlerim...
        Balıkesir'de 10 bin kişi caddede iftarda buluştu
        Balıkesir'de 10 bin kişi caddede iftarda buluştu
        Manyas'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı
        Manyas'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı
        Ayvalık Kadın Oyunları Festivali altıncı kez perdelerini açtı
        Ayvalık Kadın Oyunları Festivali altıncı kez perdelerini açtı
        Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
        Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi