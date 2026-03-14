Balıkesir'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.





D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda, 20 Ocak'ta, T.C. (35) idaresindeki Edremit Belediyesine ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonunun arkadan çarptığı 78 AB 881 plakalı otomobildeki sürücü Ömer Çetin (28) ile yanındaki Muhammed Şen'in (33) öldüğü, aynı araçtaki Baran Çetin'in yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.





Kazaya ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde çöp kamyonunun aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durduğu anlar da kaydedildi.



Konya'da yaşayan müşteki ailelerin avukatı Hasan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anına ilişkin görüntüler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırladıkları teknik raporla savcılık dosyasına itiraz ettiklerini söyledi.



Yılmaz, ilk hazırlanan kaza tespit tutanağındaki değerlendirmelerin görüntülerle örtüşmediğini ileri sürerek, kamyon sürücüsünün hız sınırını aştığını ve otomobile arkadan çarptığını savundu.



Kamyonda bulunan araç içi kamera sistemine ait hafıza kartının cihazda bulunmadığını belirten Yılmaz, bu durumun da soruşturma kapsamında araştırılması gerektiğini ifade etti.



Yılmaz, dosyanın kesin kusur tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nda olduğunu kaydetti.



Hasan Yılmaz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü T.C'nin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasının, ailelerin acısını bir kat daha artırdığını dile getirdi.



Kazadan yaralı kurtulan Baran Çetin ise kardeşi Ömer Çetin'in çocuğunu göremeden hayatını kaybettiğini belirterek, "Kardeşimin ölümünden 50 gün sonra bir yeğenim dünyaya geldi ve ona babasının ismini verdik. Diğer arkadaşımızın da 4 çocuğu vardı. Toplam 6 çocuk babasız kaldı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.



Muhammed Şen'in eşi Hatice Şen de sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istediklerini söyledi.







