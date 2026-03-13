Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi.



Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki programa AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.



İftarda konuşan Aydemir, Balıkesir'in kalbinde hemşehrileriyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Ramazan ayında gönül sofrasında bir araya geldiklerini anlatan Aydemir, "Şehrimizin kalbi Milli Kuvvetler Caddesi'ndeyiz. Allah, Balıkesir'de birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.



Ok ve Aydemir, yoğun ilgi gören iftarda vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

