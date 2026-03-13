Manyas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program düzenlendi.





Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan program Manyas Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Cengiz Kocaman bir konuşma yaptı.





Şiirlerini okumasının ardındanç öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisi sunuldu.





Oratoryo gösterisinden sonra öğretmenlerince hazırlanan "Bir yolcuya" şiirinin videosu izlendi.





Ödül töreniyle tamamlanan programa Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkan Vekili Şeref Özel ile diğer ilgililer katıldı.

