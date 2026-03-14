Balıkesir'de refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu Caddesi'nde Caner D. (50) idaresindeki 41 BCN 985 plakalı kamyonet Dört Mevsim Konutları mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, refüje çıkarak burada bulunan iki ağaca çarpıp devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Yiğit Mert D. ve Nazire D. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
