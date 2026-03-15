        Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Altınova İskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, denize yakın bir noktada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, bölgede saklanan 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
