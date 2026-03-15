Balıkesir'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör, Çanakkale-İzmir kara yolu Karaağaç Mahallesi Selviler mevkisinde çarpıştı.



Kazada, O.K. ve M.S. yaralandı.





Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

