Balıkesir'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 15.03.2026 - 09:50
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör, Çanakkale-İzmir kara yolu Karaağaç Mahallesi Selviler mevkisinde çarpıştı.
Kazada, O.K. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
