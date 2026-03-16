        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

        Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

        Merkez Karesi ilçesi Üçpınar Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

        Ekipler, marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da denetledi.

        - "Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek"

        Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca 200'den fazla firmayı denetlediklerini söyledi.

        Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Denetimlerimiz özellikle tüketicimizin doğru fiyatlarla ürünlere ulaşabilmesi açısından ürün güvenliği yani aslında fiyat güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Denetimlerimiz, fiyat-etiket, fiyatın kasa ve raf fiyatının uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı denetimi olarak üç aşamadan oluşuyor. Haksız fiyat denetiminde baktığımız şey yani çok aşırı yüksek fiyatlama gördüğümüz bir ürünün geriye doğru 3 ay süreyle alış ve satış fiyatlarını inceleyerek gerçek satış fiyatında bir anormallik görüyorsak bakanlığa değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Bakanlığımız da burada bir değerlendirme yaparak uygulanacaksa ceza uyguluyor. Etiket fiyatı ve kasa fiyatı uyuşmazlığında da denetimleri ve cezaları bizler yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

