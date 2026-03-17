        Mücahid Makbule Efe, şehadetinin 104. yılında Sındırgı'da anıldı

        Kuvayımilliye kahramanı Asker Makbule Efe, şehadetinin 104. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

        Giriş: 17.03.2026 - 15:56 Güncelleme:
        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programa Kaymakam Doğukan Koyuncu, şehit aileleri, gaziler, belediye yetkilileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde bulunan kabri başında gerçekleştirilen törende Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcılar, başta Asker Makbule Efe olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

        Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

