        Balıkesir'de kavgada darbedilen kişi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, eğlence mekanının önünde çıkan kavgada darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki Soner Çil darbebildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çil'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

