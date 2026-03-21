Balıkesir'de kavgada darbedilen kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, eğlence mekanının önünde çıkan kavgada darbedilen kişi yaşamını yitirdi.



Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki Soner Çil darbebildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çil'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

