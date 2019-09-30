Müdürü Yıldız, Alman misafirlerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müdürü Yıldız, Alman misafirlerini ağırladı

İHA

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Almanya'dan Erasmus projesi kapsamında gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Müdürü Yıldız, Alman misafirlerini ağırladı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Almanya’dan Erasmus projesi kapsamında gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.
“Spuren der migrationundflucht in der TurkeiundDeutschland (Almanya ve Türkiye Arasındaki Göçün İki Ülke İnsanları Üzerindeki Etkileri)” adlı Erasmus+ Projesi kapsamında Karesi Adnan Menderes Anadolu Lisesinin misafiri olarak Balıkesir’de bulunan Alman öğretmen ve öğrenciler,İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret etti. Konuk öğretmen ve öğrencileri Adnan Menderes Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleriyle birlikte kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, konuk öğretmen ve öğrencilerle eğitim üzerine sohbet gerçekleştirdi.
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
Yabancı ülkelerle yapılan proje ortaklıklarının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Müdür Yıldız: “Hepiniz ülkemize, Balıkesir’imize hoş geldiniz! Bizler, yıllarca misafirperverliğiyle dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak siz değerli konuklarımızı ülkemizde, ilimizde ve de Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerle yapılan bu projeler, bizim için çok önemli. Çünkü öğrenciler, farklı kültürleri ve eğitim uygulamalarını bu projelerle yerinde görerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Sizler de diğer ülkelerle kaynaşarak eğitimimizi karşılaştırma imkanı buluyorsunuz. “Göç ve Göçün Etkileri” üzerine gerçekleştirilen bu proje kapsamında sizi ağırlamak bizim için daha bir anlamlı. Çünkü“Komşusu açken tok yatan bizden değildir; komşu komşunun külüne muhtaçtır; dost kara günde belli olur” gibi birçok atasözü ve deyime sahip bir toplum olarak sadece deyim ve atasözlerimize baktığınızda bile dayanışmaya ve zor durumda olan komşusuna destek vermeye ne kadar önem verdiğimizi anlamanız mümkündür. Bizler bu anlayışımızın sadece söylemlerde kalmadığını, sınır komşumuz olan Suriye’de yaşanan çatışma sonrasında yaklaşık dört milyon Suriyeli mülteciye kucak açarak tüm dünyaya gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz” dedi.
Ziyaret; konuk öğretmen ve öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BALIKESİR

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 19:00
  • YATSI 20:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdek’te "Kestival" neşesi Doğa sevdalıları Kapıdağ'da buluştu
YEREL HABERLER Erdek’te "Kestival" neşesi Doğa sevdalıları ...
Vali Yazıcı'dan 'Dünya yaşlılar günü' mesajı Vali Yazıcı; "Yaşlılarımız tecrübeleriyle geleceğimizdir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan 'Dünya yaşlılar günü' mesajı Vali ...
Dursunbey’de Doğa Yürüyüşleri 5 Ekim'de Başlıyor
YEREL HABERLER Dursunbey’de Doğa Yürüyüşleri 5 Ekim'de Başlıyor
Tapu Müdürü Saltuk göreve başladı
YEREL HABERLER Tapu Müdürü Saltuk göreve başladı
Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Polis operasyonda uyuşturucu imalinde kullanılan fare ve haşere zehri aseton ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Sokak hayvanlarından yayılan keneler Eski Garaj’ı bastı imdada Ayvalık Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarından yayılan keneler Eski Garaj’ı ...
Balıkesirspor- Giresunspor maçının ardından Mustafa Atik Göksu: “Kazandığımız için mutluyuz” Hakan Kutlu: “Zorlukların üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Balıkesirspor- Giresunspor maçının ardından Mustafa ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0
'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER 'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü ...
Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
Hatalı sollama ve sis ölüm getirdi Balıkesir'de hatalı sollama sonucu şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Hatalı sollama ve sis ölüm getirdi Balıkesir'de ...
TEKSÜT Bandırma BK - Pınar Karşıyaka: 57-89
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK - Pınar Karşıyaka: 57-89
AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp’ten Engelliler Şenliği’ndeki protokol karmaşasına sert tepki
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp’ten Engelliler ...
Ayvalık'ta kaza yangın çıkardı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta kaza yangın çıkardı: 2 yaralı
Depoda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Depoda çıkan yangın korkuttu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yıllar sonra karşılaştığı lise öğretmeniyle duygulu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yıllar sonra karşılaştığı ...
Burhaniye’de dar gelirli çocuklara robotik kodlama eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Burhaniye’de dar gelirli çocuklara robotik kodlama ...
Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı Sosyal medyada gündem olan şahıslar cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs ...
Bakan Selçuk, Balıkesir'i rakamlarla anlattı "2018 yılında sosyal yardımlar kaynağı Balıkesir'de 332 milyon TL" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Balıkesir brifingi aldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Balıkesir'i rakamlarla anlattı "2018 ...
Banka çalışanlarının dikkati, dolandırılmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Banka çalışanlarının dikkati, dolandırılmaktan ...
Balıkesir'de FETÖ'ye 5 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ'ye 5 tutuklama
Başkan Ersoy’dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
YEREL HABERLER Başkan Ersoy’dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
Diyarbakırlı annelere Bandırma’dan destek Bandırmalı sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakırlı annelere destek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı annelere Bandırma’dan destek Bandırmalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X