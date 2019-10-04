Ayvalık Tabiat Platformu’ndan madencilik firmasına sert tepki

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallesi Karaayıt’ta; demir ve bakır madeni işletmesi yapan firmanın bölge genelinde çevresel sorunları beraberinde getirdiğini ve bu işletmenin depolama alanını büyütebilmek için devlete ait yeni hazine arazilerini tahsis etmeye çalıştığını savunan Ayvalık Tabiat Platformu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu Sözcüsü Nebahat Dinler tarafından yapılan açıklamada, “Bilfer Demir İşleme Tesisi on sene önce kuruldu. O tarihte ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal ettirdik. Ancak tesisin yerinde biraz oynama yapılarak ikinci ‘ÇED Olumlu’ iznini aldılar. Hala süren davalarımız mevcut. Şimdi şirket yeni bir atık depolama tesisi yapmak istiyor. Bunun için başvuru yapılmış. 12 Eylül'de Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasında ilan edildi. 15 Ekim'de de halk toplantısı var” dedi.

Geçtiğimiz Salı akşamı Karaayıt Köyü'ne gidip muhtar ve mahalle sakinleriyle görüştüklerini belirten Nebahat Dinler, “BİLFER Demir Madeni ve Zenginleştirme Tesisi’nin çevreye, üretime, yaşama verdiği zararları yerinde gözlemledik. Kurumuş domates fidelerini, ot bulamayan cılız ve hasta hayvanları, başına gelen felakete isyan eden yaşlıları gördük. Muhtar başta olmak üzere köyün gençleri isyanda, kendi çektikleri fotoğraf ve videoları da verdiler bize. Ayvalık Bilfer Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi ÇED dosyasını inceledik. Uzmanlardan görüş aldık. Bazıları henüz gelmedi. Hazırladığımız raporu dün belediye meclisinde guruplara ve çevre komisyonuna verdik. Ayrıca Madra Barajı dibindeki maden ocağının ruhsatının iptali için MİGEM'e dilekçe gönderdik” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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