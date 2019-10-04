Karesi Zabıtası’ndan esnafa ziyaret

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ile birlikte çarşı ve pazarcı esnafına ziyarette bulunarak, işgaliye yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekip ayrıca Balmek Kursları’nı da ziyaret etti.

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve pazarcı esnafına ziyarette bulunarak, “Karesi Belediyesi Masa Sandalye Sehpa, Tabure İzni, İşgal Harcı Faaliyetlerinin ve Bu Alanların Kullanım Esaslarına Ait Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik” hakkında bilgilendirmede bulundu. Sıcak ve sohbet havasında geçen ziyaretlerde Zabıta’dan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ da eşlik etti. Mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Yarımdağ ve Zabıta ekipleri, esnafların yanı sıra vatandaşlarla da sohbet ederek, hem bilgilendirmede bulundu hem de sohbet etti. Ekipler esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Yönetmelik hakkında bilgilendirmede bulundular

Yönetmelik hakkında Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ, “Yetkili müdürlüklerimizce hazırlanan işgal yönetmeliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olan Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ayakkabı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Balıkesir Kahveciler, Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası, Balıkesir Köfteci Aşçı ve Benzerleri Esnaf Odası başkanlarımızın ve ayrıca Büyükşehir ve Altıeylül Belediyelerimizce yaptığımız istişareler sonucunda oluşturulmuştur. Belediye Meclisimize 2 Ekim tarihinde sunulmuş ve komisyona sevk edilmiştir. Kent sakinlerimizin ve esnafımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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