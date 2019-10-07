Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri şahıslardan 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli polis timleri, şüphelenerek durdurdukları şahısların üzerinde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yunus polislerinin yakaladığı 1 şahsın 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve silahla yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:50

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.