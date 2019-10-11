Başkan Bahçavan’dan TOKİ Açıklaması

Dursunbey’de yapımına başlanan 3. Etap TOKİ konutları ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, geçmiş dönemde alınan 157 ön talebin haklarının devam ettiğini, Şubat ayı sonrası vazgeçilen ön talepler ile ilgili yeniden talep toplanacağını ve fiyatların belli olacağını söyledi.

Toplu Konut İdaresi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında ihalesi yapılan ve geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından yapımına başlanan 3. Etap TOKİ konutlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yüklenici firma sorumlusundan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Teslim Süresi 500 Gün

Yapımı devam eden TOKİ’nin süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bahçavan, geçmiş dönemde iptal edilen ihale sonrası yaptıkları girişim sonrası hükumetin desteği ile Temmuz ayında yeni bir ihalenin yapıldığını hatırlattı. 3. Etap TOKİ için çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Bahçavan, inşaatların bitme süresinin ise 500 gün olduğunu açıkladı. 18 bin metrekere alana oturacak olan yeni TOKİ’de 160 konutun inşa edileceğini söyleyen Başkan Bahçavan, bu kontların 100 tanesinin 2+1 şeklinde 85 metrekare, 60 tanesinin ise 3+1 bürüt 115 metrekare şekilde yapılacağını belirtti.

Yeni Talepler Şubat’ta

2017 yılında yapılan ilk ihalenin iptal olması sebebi ile o dönemde alınan 157 ön talebin, yapımına başlanan TOKİ’de öncelikli olacağını hatırlatan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu talepten vazgeçenlerin yerine yeni taleplerin’de Şubat ayı sonrası alınacağını hatırlattı. Başkan Bahçavan; “157 vatandaşımız ön talep oluşturmuşlardı. Bilindiği gibi daha sonra bu taleplerin paralarını iade ettik. Şimdi bu vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. İnşallah Şubat’tan sonra bu 157 vatandaşımızın hakları saklı ve onlar müktesep hak sahibi. İlk önce onlarla görüşeceğiz. Onlara çağrıda bulunacağız. Bu vatandaşlarımız biz devam edeceğiz derlerse bu vatandaşlarımız ilk olarak ön talep ücretlerini yatıracaklar. Ondan sonraki aşamada inşaatlar yüzde 50’yi geçtikten sonra taksitler başlayacak. Taksitler ve fiyatlar da o dönem belli olacak. Burada 15 yılda kadar vadeli olarak TOKİ konutları vatandaşlarımıza satacak. Ben şimdiden alacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Firma’da hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Şu anda 4 ekskavatör ile hafriyatına başladılar. Yeni makineler de gelecek. İnşallah çok güzel bir mimaride güzel konutlar olacak” dedi.

BALIKESİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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