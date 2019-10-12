Balıkesir polisinde asayiş uygulaması

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Balıkesir polisi Altıeylül ve Karesi ilçelerinde genel asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada polis ekipleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motorize ekipler, İlçe Ekipler Amirliği ve yaya ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 38 personel ve 18 ekiple birlikte Karesi ve Altıeylül bölgelerinde 8 farklı noktada yapılan şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulamalarda alkol, muayene, sigorta, dur ihtarına uymama, kask takmamak, yaya trafiğine açık yolda araç sürme, ehliyetsiz sürücüler, tescilsiz araçlar hakkında yapılan uygulamada toplam 438 kişi ve 151 araç asayiş ve trafik yönünden incelendi ve 1 adet kurusıkı tabancaya idari işlem uygulanırken, toplamda 17 bin 467 TL cezai işlem uygulandı. Polis uygulamada M.A. adlı kişi den 4.95 gram esrar yakaladı. M.A. ve suç unsurları gerekli işlemler için ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildiği öğrenildi.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.