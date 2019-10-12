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Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatına tam destek BGC: “Sosyal medyadaki manipülasyona dikkat”

İHA

Türkiye'nin bölgede huzur, barış ve kardeşliği kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na gazetecilerden de tam destek geldi.

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatına tam destek BGC: “Sosyal medyadaki manipülasyona dikkat”

Türkiye'nin bölgede huzur, barış ve kardeşliği kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na gazetecilerden de tam destek geldi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, "Mehmetçiklerin bölgeyi terör unsurlarından temizleneceğine yürekten inanıyoruz" görüşüyle Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ise, sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Terörün bir insanlık suçu olduğu ve Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonunun evrensel hukuka uygun olduğu belirtilen yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlamıştır. Türkiye’nin en üst basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) olarak, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Öte yandan, Barış Pınarı Harekatını Mardin’in Nusaybin ilçesinde takip eden meslektaşlarımızın bulunduğu otele teröristlerce ateş açılmış ve iki meslektaşımız yaralanmıştır. Toplumun haber alma hakkı için canlarını hiçe sayarak görevini yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, basın mensuplarına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Barış Pınarı Harekatında yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine yürekten inanıyoruz. “Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ise, sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon amaçlı paylaşımlara dikkat çekti ve bunlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı. Terör örgütleri mensuplarıyla destekçilerinin, sosyal medya aracılığıyla "Barış Pınarı Harekatının amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik algı operasyonlarına başvurduklarını hatırlatan Gazeteciler Cemiyeti, "Terör örgütleriyle terörist sevicilerin tuzaklarına düşmeyelim, algı oyunlarını bozalım" denildi.
"Terör seviciliğiyle ifade özgürlüğü karıştırılmasın"
BGC açıklamasında, "İfade ve düşünce özgürlüğü farklı, terör örgütü propagandası yapılması farklıdır. Yönlendirme amaçlı içerikleri ve terörizmi öven ve toplumda infial uyandırmaya yönelik kasıtlı paylaşımlara itibar etmeyelim. Vatandaşlar arasında ayrımcılığa yol açan, nefret suçu içeren mesajları ve bunları yayanları ciddiye almayalım. Gerçek olmayan bir bilgi ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşmayalım, yayılmasına hizmet etmeyelim." ifadelerine yer verilerek vatandaşlara çağrıda bulundu.
Batı basınına çağrı0
Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde, PYD/YPG'li teröristlerin görevinin başındaki gazetecileri hedef almasını da kınayan Gazeteciler Cemiyeti, bu konuda batı basınının sessiz kalmasına anlam verilemediğini kaydetti. BGC, "Halkımızı doğru bilgilendirme adına sıfır bölgesinde fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası basın örgütlerini gerçeklerin öğrenilmesinden korkan terörizme karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

BALIKESİR

12 Ekim 2019 Cumartesi

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