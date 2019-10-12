Başkan Orkan Almanya'da incelemelerde bulundu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Almanya’nın kardeş şehir Schwabisch Hall’de çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu.

Karesi Belediyesi Başkanı Dinçer Orkan başkanlığındaki heyet, Connective Cities Engagement Global Orta Doğu Hızlı Başlangıç Paketi I’den fonlanan Avrupa Birliği Projesi “Kardeş Şehirler Buluşuyor, Dünya Temiz Çevreye Kavuşuyor” için Almanya’nın Schwabisch Hall kentinde bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. İlk olarak Schwabisch Hall Belediyesi bölgesindeki Mevlana Camii’nde Cuma namazı kılan Başkan Orkan, buraya yaşayan Türklerle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Orkan daha sonra Schwabisch Hall Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve kullanılan araçlarla ilgili bilgi aldı. Proje kapsamında Schwabisch Hall’e gönderilen Balıkesirli öğrencilerle buluşan Orkan bölgenin altyapı, üstyapı ve pazaryeri gibi çalışmalarını inceledi. Başkan Orkan’a ziyaretlerinde Schwabisch Hall Belediyesi Başkanı HermannJosef Pelgrim eşlik ederken ikili ve beraberlerindeki heyet daha sonra süt, yoğurt ve ayran benzeri ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan makinelerin üretildiği tesisi gezerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyet son olarak Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner’i ziyaret etti.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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