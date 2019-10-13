Bandırmaspor taraftarından Barış Pınarı kahramanlarına destek

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan BandırmasporSakaryaspor maçında Bandırmaspor taraftarları hazırladıkları özel seramoni ile Barış Pınarı Harekatı kahramanlarına destek verdi.

Tribünlerde Ayyıldızlı Türk Bayrağımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini açan bordo beyazlı taraftarlar maç öncesi coşkulu bir şekilde istiklâl marşını seslendirdiler.

BALIKESİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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