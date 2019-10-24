Adramytteion Festivali başlıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, doğa kültür ve turizm bakımından önemli bir festivale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival Özellikle Madra ve Ören’in doğal güzellikleriyle yörenin tanıtımında önemli rol oynayacak.

Kültür ve sanatta önemli adımlar atan Burhaniye 26 27 Ekim tarihleri arasında ulusal bir festivale daha imza atacak. Bu yıl ilki düzenlenecek Adramytteion Festivali heyecan dolu etkinliklerle geçecek. Bisiklet günleri, Doğa yürüyüşleri, sinema gösterimleri, konserler, defileler, söyleşiler, fidan dikimi başta olmak üzere birçok aktivite yapılacak. Festivale ülke genelinden yaklaşık bin kişinin katılması bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Ticaret Odasının ana sponsorluğunda Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen festival 26 27 Ekim tarihlerinde yapılacak. Burhaniye Belediyesi Ayaklı Mesire alanının kamp alanı olarak kullanılacağı Festival 26 Ekim günü sabah 08:30’da Ören meydanda düzenlenecek buluşmayla başlayarak, Bisiklet ve yürüyüş turları için startlar verilecek.

Doğa yürüyüş ve bisiklet rotası, ilk gün Karadere Güzle yaylası olurken 2. gün Sübeylidere ve Avunduk yaylasında yapılacak. Bisiklet rotası ise Şarköy, Tahtacı, Ağacık, Pelitköy mahallerleri üzerinden Ören’de son bulacak. Doğa turlarının akabinde kampçılar iki gün boyunca Burhaniye Belediyesi Ayaklı Mesire alanında konaklayacak. Kamp alanı 2 gün dolu dolu etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Kamp alanında Ahmet Beyler’in konser vereceği etkinliklerde açık hava film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, defileler, dans ve müzik çalışmalarının yanı sıra çocuklarla aktiviteler ve fidan dikimleri yapılacak. Kamp alanında ayrıca kültür stantlarıyla birlikte, doğal ürünlerin satış ve sergilenmesi yapılacak.

Festival 27 Ekimde veda partisiyle son bulacak. Parti de katılımcılara teşekkür belgeleri verilecek. Katılımcılar Festival sonrası kamplarına devam ederek 29 Ekim kutlamalarına da katılacak.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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