Vali Yazıcı, Burhaniye’de domates hasadı yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, ilçedeki bazı fabrika ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi aldı. Serada yetiştirilen domateslerin hasadını işçiler ile birlikte yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kurulu bulunan domates serasında incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Balıkesir'in Türkiye'yi Doyuran İl" vurgusunu tekrarladı.

Vali Yazıcı, Burhaniye ilçesinde ilk kez kurulan topraksız tarım yöntemiyle üretim yapan tarım üretim teknolojileri tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, domates serasında incelemelerde bulunurken, serada çalışanlarla birlikte domates hasadı yaptı.

Vali Yazıcı, "Tarımla ilgili herkes birlik beraberlik içerisinde, tarım sektörünün daha da iyi olması için el ele olmalı" mesajını vererek, Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerek bakanlık olarak, gerekse kırsal kalkınmayı destekleme birimi üzerinden hibe ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kentte, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir, domates üretiminde önemli bir pazar olma yolunda ilerliyor. Bu ürünler ülke genelinde birçok tanınmış marketler zincirinde vatandaşımızın istifadesine sunuluyor. Tarım çok stratejik bir sektördür. İnsanın yaşaması için, insan neslinin devam etmesi için vazgeçilmez bir sektördür. Bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere Balıkesir bir yeryüzü cennetidir."dedi.

Vali Ersin Yazıcı bu tür yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, "Tarımsal açıdan gelişmişliğin bir işareti olarak gördüğümüz bu yatırımlar, ilimize ve ülkemize değer katmaktadır." dedi.

Balıkesir zeytininin ve zeytinyağının çok kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bizler, devlet olarak her konuda başta zeytin üreticisi olmak üzere her konuda üreticimizin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabalar tüm hızıyla sürecektir. Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım. Bu konuda devlet olarak, kamu kurumları olarak, valilik olarak biz üreticilerimizle işbirliği yapmaya mecburuz ve buna hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizde üretilen zeytinin yine ilimizde işlenerek pazarlanması üreticimizin daha çok kazanması açısından önemli." diye konuştu.

Gıda sektörünün Balıkesir ve Kuzey Ege bölge ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürünleri, zeytincilik gibi alanlarda ülkemizde lider konumda olan Balıkesir'deki sanayi işletmelerinin yaklaşık yüzde 40'ı gıda ürünleri imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye için tarım stratejik sektörlerden biri. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Devlet olarak çiftçimize birçok teşvikler vererek teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in tarım kenti, hayvancılık kenti, sanayi kenti, kültür kenti, sanat ve sağlık kenti olma noktasında ilerlediğini görüyoruz. Devletimizin bu alanda çok büyük katkılarıyla Balıkesir iyi bir üretim noktasına gelmiş bulunuyor." dedi.

Balıkesir'de, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Vali Yazıcı, "İlimizin bu konuda pazar oluşturması çok önemli. Bu tür seraların artması ile tarımsal sanayinin gelişmesinin hızlanacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılık, ilimiz için çok önemli. Geldiğimiz noktada çok güzel çalışmalar var. Hem kişisel kazanç elde edip ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bulunmak övülesi bir davranıştır."dedi.

Vali Yazıcı, yatırımcılar Balıkesir'e yeni tesisler kazandırırken, kendilerinin de Balıkesir'e yeni yatırımcılar kazandırmaya çalıştıklarını ve bunun için de tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

