Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ/PYD terör örgütüne bağlı zabıt ve infaz koruma memuru olarak görev yapan yapılanmasına operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada, aralarında Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan toplam 13 şahsın için Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde de şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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