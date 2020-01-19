İvrindi’ de çözüm odaklı koçluk belge dağıtım töreni

İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen programda, Ortaokul ve Lise düzeyinde 32 öğretmeninin katıldığı "Çözüm Odaklı Koçluk" konulu atölye çalışması İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Eğitim Uzmanı Mustafa İşlek tarafından gerçekleştirilen programa katılan öğretmenlere belgeleri verildi.

Belge dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, katılımcılara teşekkür etti. Müdür Yücel, “ Öğrencilerimize ulaşmak adına en önemli rehberin siz değerli öğretmenlerimiz olduğunu biliyoruz. İlçemizde eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmak ve en kaliteliye ulaşmak adına tüm imkanlarımızla yanınızda olma gayreti gösteriyoruz. Bugün burada da öğrencilerimize ulaşmak adına değerli eğitimci kardeşimiz Mustafa İşlek'i sizlerle fikir alışverişinde bulunmak katkı sunmak adına misafir ettik. Kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:52

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