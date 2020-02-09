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Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin yeni başkanı Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ...

İHA

"Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri toplantısında birlik başkanlığını Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı devraldı. Sabancı, şehir gönüllüsü olmaktan dolayı her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin yeni başkanı Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı oldu Mürsel Sabancı: “Şehir gönüllüsü olmaktan her zaman gurur duyuyorum”

“Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri toplantısında birlik başkanlığını Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı devraldı. Sabancı, şehir gönüllüsü olmaktan dolayı her zaman gurur duyduğunu ifade etti.
11. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması, Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanlığı devir teslim töreninin gerçekleştirdiği buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı. Birliğin dönem başkanlığını Ekrem Aslan’dan devralan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı şehir gönüllüsü olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederken, 10. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ekrem Aslan ise, “Görevimi gururla devrediyorum, birliğimiz daim olsun” dedi.

"Herkes için güvenli, herkes için dost şehirler"
“Şehirlerimiz, bizim yaşam kaynağımızdır” diyen Sabancı, “Herkes için güvenli, herkes için dost şehirlere doğru yeni sürdürülebilir yönetim yaklaşımlarını, müzakere temelli yönetim yaklaşımlarını konuşabilmeliyiz. Yeni diyalog platformlarını, ilişki ve iletişim ağlarını oluşturabilmeli, birlikte çalışabilmeliyiz. Bu noktada elimizde gerçekten çok güçlü bir yapı var; kent konseyleri” dedi.

“Sürdürülebilir kentler idealinde buluşacağız”
Sabancı, kent konseylerinin bir şehir tasavvuru etrafında özgün değerler üretmeye çalışan, işbirliği ve iletişim zeminini kuran, kente ve kentliye karşı zarar verenlere bir duruş sergileyen, sürdürülebilir sosyal değerler üreten, gönüllülüğün en güzel yasal zeminini tasarımlayan, demokratik katılım kültürünü koruyan ve geliştiren bir yapı olduğunu söyledi. Kent, kentli ve kent konseylerini konuşmak için toplantıya katılan herkese teşekkür eden Mürsel Sabancı, “Çözümde birleşen kentlere doğru şehirlerimizi ortak hedeflere odaklayıp birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çözüm üreten kentler, sürdürülebilir kentler idealinde buluşmak dileğiyle.” açıklamasında bulundu.

Aslan: “Birliğimiz daim olsun”
Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin güçlü bir iletişim ve etkileşim ağı oluşturduğunu söyleyen 10. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ekrem Aslan ise, gönüllülük ve demokrasi kültürü vurgusu yaparak, “Bugüne kadar sürdürmüş olduğum Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanlığımı gururla devrediyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi.
Belediyeciliği katılımcı belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olarak 5 unsur altında ele aldıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Katılımcı belediyeciliğin en önemli aktörü kent konseyleri. Kent konseylerinin şehir yönetiminde mutlaka aktif olarak rol almak ve reflekslerinin güçlü olması gerekiyor” dedi.

Güçlü kent konseyleri güçlü şehirler
Kent konseylerinin şehrin sesi olduğunu dile getiren Yılmaz, kent konseyleri güçlü olan şehirlerin başarıyı yakalayabileceğini, belediyeciliğin 5 unsurunun tam anlamıyla ancak o zaman hayata geçebileceğini kaydetti. “Dünyanın en değerli gayrimenkulleri üzerinde yaşıyoruz” diyen Yılmaz, “Tarihin bize yüklediği ağır bir misyon var. Tarihin tüm safhalarına şahitlik etmiş toprakların üzerinde yaşıyoruz. Herkesin bu topraklarla ilgili emelleri, beklentileri var. Bundan dolayı pahalı tecrübe maliyetlerine katlanacak kadar lüksümüz yok” açıklamasında bulundu.

“Sizleri desteklemeye hazırız”
Kent konseylerinin birlikte hareket ederek değerini en üst noktaya çıkarması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “İnsan güzelse şehir de güzeldir. Fiziksel şartlar insanımıza göre şekil alıyor. Karesi Belediye Başkanı olarak görev yaparken yaptığımız işlerin yüzde 50’si şehir gönüllülerinden oluşan Kent Konseyi üzerinden yaptık. Bu şehri çok seven, bizle beraber hareket eden ve hiçbir beklentisi olmayan çok sayıda şehir gönüllüsü var. Bu insanlarımızın potansiyelini harekete geçirmemiz gerekiyor. Biz buradayız, sizleri desteklemeye hazırız” dedi.

BALIKESİR

09 Şubat 2020 Pazar

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