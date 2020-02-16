TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını Onur Ergün ve Papa Diouf’un attığı gollerle İstanbulspor 20 önde kapattı.
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