Edremit'te sürücü elektrik direğini yerinden söktü Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkaleİzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gülçin K. (29), idaresindeki araçla Edremit istikametinden Burhaniye istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç orta refüjde elektrik direğini yıktıktan sonra ters döndü. Elektrik direğinin ise aracı ortadan bölme noktasına getirdiği kazada, sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin bir saate yakın mücadelesi sonrası kurtarıldı. Ağır yaralanan Gülçin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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