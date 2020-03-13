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Edremit Körfezi'ndeki betonlaşma, zeytin ağaçlarından sonra su kuşlarının sayısını da azalttı

DHA

Edremit Körfezi'ndeki betonlaşma, zeytin ağaçlarından sonra su kuşlarının sayısını da azalttı


AYVALIK(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Edremit Körfezi´nde Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca yapılan kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), önceki yıla göre martı dışındaki diğer su kuşları türünde yüzde 20 oranında azalma yaşandığı saptandı.
Edremit Körfezi´nde, imar için zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sulak alanların kurutulması bölgedeki su kuşları popülasyonunda azalmaya yol açtı. Araştırmacılar, Körfez bölgesi için uyarı niteliğinde olan KOSKS verileri ışığında, "İnşaat, turizm ve avcı baskısı artıyor, su kuşları tür ve popülasyon olarak azalıyor" uyarısında bulundu. Her yılın ocak-şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilen KOSKS, Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca Körfez bölgesinde yapıldı. İki gün süren çalışmada, önceki yıla göre su kuşu çeşitliliğinde yüzde 20 oranında azalma tespit edildi. 
TÜM SULAK ALANLAR VE KIYI ŞERİDİ TARANDI
Samsun, Adana, Osmaniye, Bursa, Manyas Kuş Cenneti ve Mersin´de gerçekleştirilen KOSKS'a destek veren Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu, Körfez'deki 2020 yılı KOSKS çalışmasını da tamamladı. Burhaniye Milli Parklar Doğa Koruma Mühendisliği'nce araç desteğinin sağlandığı 2 gün süren 2020 yılı KOSKS çalışmasında Ayvalık, Altınova, Küçükköy, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit'in tüm sulak alanları ve kıyı şeridindeki su kuşlarının sayımı yapıldı.
'KUŞ TÜRÜNDE VE SAYISINDA AZALMA DEVAM EDİYOR'
Çalışma hakkında bilgi veren doğa gözlemci ve fotoğrafçısı topluluk üyesi Kadri Kaya,
KOSKS'un, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Kaya, "Körfez bölgesinde 36´sı su kuşu olmak üzere toplam 72 tür kuş gözlendi. Ayvalık'ta 19 noktada 66 türde toplam 14 bin 700 kuş sayımı yapıldı. Farklı su kuşları Ayvalık ve Körfez'de konaklıyor. Su kuşu sayımlarını her yıl aynı noktalarda yapıyoruz. Önceki senelerden farklı bir durum söz konusu değil. Azalma devam ediyor. Bu kuşların bulundukları bölgeden uzaklaşmaya başladığını, tür ve sayılarının azaldığını tespit ettik. İnsan, inşaat ve avcı baskısının da söz konusu bölgede arttığını gördük" dedi.
Ayvalık sakini Emre Aktürk de, "Kuzey Ege'de bulunan Ayvalık, doğa yapısı ile harika bir yer ve göçebe kuşların da uğrak noktası. Gün geçtikçe göçebe kuşların oranı azalıyor. Bunun da başlıca sebebinin betonlaşma ve çevre kirliliği olduğu görülmekte. Tabi bu betonlaşma da bölgedeki kuş popülasyonunu azaltıyor. Hep birlikte doğaya sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
Kuş gözlem ekibi destekçisi İsmail Gümüşgerdan ise, "Çevreye, denizlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bilinçle kuş gözlem ekibinin destekçisiyim. Şu anda çevremiz ve doğamız yapılarla kirleniyor. Bunun yanı sıra denizimiz kirleniyor ve sulak arazilerimiz mahvoluyor. Göçmen kuşların sayısının gitgide her yıl daha da azaldığını görüyoruz. Herkesi, çevre derneklerine ve çevreye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2020-03-13 11:42:00

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