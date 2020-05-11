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Balıkesir'in Belediye Başkanları Sındırgı'da buluştu

İHA

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de önemli ölçüde görülen KOVİD19'a karşı alınan önlemleri, belediyelerin yürüttüğü faaliyetleri Balıkesir' in belediye başkanları sosyal medya hesabından vatandaşlara aktardı.

Balıkesir'in Belediye Başkanları Sındırgı'da buluştu

Çin’de başlayıp dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’de önemli ölçüde görülen KOVİD19’a karşı alınan önlemleri, belediyelerin yürüttüğü faaliyetleri Balıkesir’ in belediye başkanları sosyal medya hesabından vatandaşlara aktardı.
Sındırgı belediye canlı yayın sayfası Sındırgı TV aracılığı ile vatandaşlara seslenen başkanlar aynı zamanda sosyal medya hesaplarından gelen soruları da cevaplandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öncülüğünde süreci değerlendiren başkanlar sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarla buluştu. Yaklaşık 80 bin kişiye ulaşan yayında vatandaşların aklındaki soru işaretleri de giderilerek gündem değerlendirilmesi yapıldı.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bugün farklı bir programla karşınızdayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız da yayına katıldı. Uzun zamandan beri hem korona hem ramazan münasebetiyle bir araya gelemiyorduk. Telekonferanslar yöntemiyle bir arada olduk. Yücel başkanım sağ olsun, ilçeleri tek tek dolaşıyor, bütün yapılacaklarla birebir ilgileniyor. Bugün de üç ilçeyi gezdikten sonra Sındırgı’ya geldiler. Onları ağırlamaktan onur duyduk. Gelmişken de birlikte gündemi değerlendirelim, sosyal medyadan da olsa vatandaşlarımızla buluşalım istedik. Sındırgı TV aracılığıyla birlikte hem gündemi değerlendirdik, hem de ilçelerimizdeki gelişmeleri, alınan tedbirleri vatandaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Katılım sağlayan başta büyükşehir belediye başkanıma ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletimiz, yerel yönetimlerimiz bu süreçte başarılı bir çalışma tablosu sergiliyor. Bu süreçte her zaman vatandaşlarımızın yanındayız emrindeyiz. İnşallah birlikte daha güzel günlere ulaşacağız” şeklinde konuştu.
Balıkesir’i bütün şehir olarak ele aldıklarını ve her ilçeye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “ Öncelikle tüm hemşerilerimizin Ramazanını, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Bugün dört dedik ama aslında altı ilçemizi dolaştık. Karesi ve Altıeylül sürekli bulunduğumuz ilçelerimiz. İvrindi’ye gittik, dedik buradan güzergahımız Savaştepe, oradan Bigadiç. Kapanışı da Sındırgı’da yapacağız dedik. Her gittiğimiz yerde ilçe belediye başkanlarımızı da davet ettik. Benim en baştan beri yapmak istediğim iletişim kanallarını güçlendirerek 20 ilçeyi bir hale getirmek. Bu şekilde birbirinden değerli projeler üretiyoruz ve İlçelerimize aktarıyoruz. Tecrübe kolay bir şey değil, zaman ve para gerektiriyor. Bizler de ilçelerimizi dolaşarak hem görüyoruz, hem de tecrübelerden faydalanarak en az masrafla bunları diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sındırgı’da da yapılan birçok güzel proje var. Şu an içinde bulunduğumuz Kışla Müze han, birazdan gideceğimiz birlikte yaptığımız Kocahan gibi örnek teşkil eden güzel işler var. Tabi büyükşehir, devlet, yerel yönetimler ve milletvekillerimizle birlikte hareket etmemiz işlerimizi hızlandırıyor. Tabi Kovid19 hayatımızı çok ciddi şekilde etkiledi, normal düzenin dışına çıkardı. Ama bu sürçe büyükşehir belediyemizin çalışmalarından herhangi bir aksamaya sebep olmadığı gibi arzu ettiğimiz uyumun da hızlı olmasını sağladı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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