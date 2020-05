Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şimşek: “Sütümüzü en doğal şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz”

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Şimşek, her doğan canlının ilk besin kaynağının süt olduğuna dikkat çekerek, “Süt üretici birlikleri olarak üreticilerimizin sütünü en doğal şekilde tüketiciye ulaştırmak amacıyla doğal bir zincir oluşturmuş bulunmaktayız” dedi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Karesi, Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, yaptığı açıklamada 21 Mayıs’ta kutlanan Dünya Süt Günü'nün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından alınan kararla her 1 Haziran’da kutlanmaya başlandığını hatırlattı. İnsanların doğup, büyüyüp gelişmesi ve sağlıklı bir birey olması açısından en önemli besin kaynağının süt olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Süt Üretici Birlikleri olarak üreticilerimizin sütünü en doğal şekilde tüketiciye ulaştırmak amacıyla doğal bir zincir oluşturmuş bulunmaktayız. Her doğan canlının ilk besin kaynağı Süt’tür. Yaşamımıza gözlerimizi açtığımız andan itibaren Süt ile buluşuyoruz. Sütün doğal ve katkısız bir şekilde ilk günkü gibi tüketimini sağladığımız sürece insanların sağlıklı ve uzun süre yaşamasını sağlayacaktır. Covid19 pandemi döneminde birçok ürün yok satarken veya fahiş fiyatlara satılırken insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiren hayvansal ve tarımsal ürünlerden toplumumuzun ulaşamadığı bir besin kaynağı olmamıştır. Tüm ülke genelindeki üyelerimize ve tüm üreticilerimize her şeye rağmen gayretli çalışmalarından ve üretime devam etmelerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Her yıl Birlik olarak çeşitli etkinliklerle bir şenlik havasında kutladığımız ve süt tüketimi farkındalığı oluşmasını sağladığımız Dünya Süt Günümüzü bu yıl pandemi sebebiyle vatandaşlarımızdan ayrı kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve güvenli süt içmelerini sağlamak bizim görevimiz. Süt tüketiminin her yaşta önemli olduğunu unutmayalım ve süt içelim, sağlığı seçelim” dedi.

