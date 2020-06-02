Semih Tufan Gülaltay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklandı

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Türkiye’de ülkücü camianın yakinen tanıdığı, Fethullah Gülen’in aleyhine yazdığı “Fethullah Müslüman’mı?” isimli kitabıyla büyük ses getiren, kapatılan Ulusal Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

You Tube video kanalındaki “Semih Tufan Gülaltay Kutlu Yol” isimli hesabından 31.05. 2020 tarihinde “Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Milleti adına soruyoruz Selçuk Bayraktar, Altay Tankı, SİHA ve İHA” başlıklı bir video paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterip, hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla önceki gün yakalanarak İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Semih Tufan Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

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