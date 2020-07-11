Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı

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Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Dursunbey ilçesi kırsal Süleler Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dursunbey'in kırsal Süleler Mahallesi'nde, çok sayıda Covid-19 vakası tespit edildi. Bunun üzerine Süleler Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dursunbey İlçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla, Mahalle 11.07.2020 tarihi saat 11.00 itibariyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2020-07-11 14:57:36



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