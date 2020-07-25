Denizde boğulan genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Marmara ilçesinde, dün denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu akıntıya kapılarak boğulan 19 yaşındaki futbolcu Serhat Birincioğlu, toprağa verildi.

Marmara ilçesinde denize giren Bandırma Sanayisporlu futbolcu Serhat Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Ayağına kramp girmesi sonucu akıntıya kapılan genç futbolcu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Birincioğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

GENÇ FUTBOLCUYA VEDA

Serhat Birincioğlu'nu ailesi, takım arkadaşları, kulüp çalışanları ve spor camiası son yolculuğuna uğurladı. Birincioğlu, Sarıköy Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Serhat Birincioğlu, daha önce Gönen Belediyespor ve Etispor takımlarında forma giymişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI

2020-07-25 15:37:48



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