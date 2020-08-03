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Dönüş yolunda araç kuyrukları kilometreleri buldu Turizm beldelerinde dönüş trafiği durma noktasına geldi

İHA

Dönüş yolunda araç kuyrukları kilometreleri buldu Turizm beldelerinde dönüş trafiği durma noktasına geldi

Balıkesir’in Kuzey Ege’de bulunan tatil beldelerinden dönüşler başlayınca yoğunlaşan trafik sebebiyle Çanakkaleİzmirİstanbul kara yollarında trafik durma noktasına geldi. Yoğunlaşan trafik yüzünden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Bayramın son günü Kuzey Ege’den İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara yönüne geri dönüşe çıkan tatilciler sebebiyle özellikle Edremit’in Akçay ve Bostancı kavşaklarında yoğunluk dikkati çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yüzünden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kavşaklarda hummalı bir mesai harcayarak yoğunlaşan yönlerdeki trafiği azaltmak için çalışma sürdürüyor. Normal günlerde yarım saatte gidilebilen Altınoluk Edremit arasındaki yol kesimi yoğunlaşan trafik yüzünden 1 buçuk saatte kat edilebiliyor.

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