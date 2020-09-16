(Özel) Tek tekerde 4 kilometre Genç bisikletçi tek teker üzerinde 4 kilometre yol gidiyor

Balıkesir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Göktaş, bisikletle yaptığı hareketler nedeniyle büyük ilgi topluyor. Şehir merkezinde müzik kutusuyla birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki Enes Göktaş, trafiğe kapalı alanda yaptığı hareketlerle görenleri hayrete düşürüyor.

Bisiklet tutkusunun 4 yaşında başladığını belirten Enes Göktaş, gerekli tedbirleri aldıktan sonra yaptığı hareketlerle adından söz ettiriyor. Bisikletle tek tekerlek üzerinde 4 kilometre düşmeden yol yaptığını söyleyen Enes Göktaş, trafiğe kapalı alanda çektiği video ile de sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırıyor. Genç bisiklet sürücüsü Enes Göktaş tek tekerlek üzerinde bisiklet sürmenin yanında, geri geri gitme ve bisikletin arka tekerini de kaldırarak sürme tekniklerini başarıyla kullanıyor.

Başında kask, kollarında ve dizlerinde yaralanmasını önleyecek gerekli gereçleri kullanan Enes Göktaş, bisiklet sürmenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor. Kendisinin başarıyla yaptığı tehlikeli hareketleri yapmamaları konusunda kendisini takip edenleri sık sık uyardığını söyleyen Enes Göktaş, bisiklet tutkusunu ve bisikletle yaptığı hareketlerle ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuştu.



“4 yaşında bisiklet kullanmaya başladım”

Daha 4 yaşındayken bisiklet sürmeye başladığını söyleyen genç bisikletçi Enes Göktaş, “15 yaşındayım, 11 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bu süre içerisinde bisiklet kullanmada kendimi geliştirdim. İlk başlarda bisikletle tehlikeli hareketler yapmama ailem karşıydı. Ama benim trafiğe kapalı alanlarda yaptığım hareketlerde başarılı olduğumu gören ailem izin vermeye başladı. Ailemden izin aldıktan sonra trafiğe kapalı alanlarda yaptığım hareketleri kendim deneyerek öğrendim ve başardım” diye konuştu.



“Birçok hareketi başarıyla yapabiliyorum”

Bisikletle kendisinin yaptığı hareketleri denemek isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Enes Göktaş, “Benim tavsiyem benim yaptığım tehlikeli hareketleri yapmak isteyenler önce gerekli tedbirleri almalılar ve bunları trafiğe kapalı alanda denemeleri gerekiyor. Yaptığım hareketlerden bazıları ön kaldırmak, bisikleti ters sürmek ve hareket halindeyken bisikletin arka tekerini kaldırmak. Bunların dışında isimlerini bilemediğim daha birçok hareketi bisikletimle yapabiliyorum” ifadelerini kullandı.



“Tek teker üzerinde 4 kilometre bisiklet sürüyorum”

Bisikletle hareket halinde tek teker üzerinde 4 kilometre düşmeden gidebildiğini söyleyen Göktaş, bununla ilgili kendisinin çektiği videonun sosyal paylaşım sitelerinde oldukça yüksek oranda izlendiğini ifade etti. Göktaş, “Bisikletle tek teker üzerinde 4 kilometre gidebiliyorum, arka tekerleği kaldırarak ise 30 metre gidebiliyorum. Bu hareketler tekrar tekrar deneyerek ve çalışarak yapmayı başardım. En son trafiğe kapalı olan bir alanda 1 kilometrelik mesafenin videosunu çektim. Bu videoyu sosyal paylaşım sitelerine yükledim ve herkesten büyük ilgi gördüm” dedi.



“Koruyucu ekipman şart”

Tek teker üzerinde bisiklet sürerken aldığı tedbirleri de anlatan Enes Göktaş, “Tek teker üzerinde bisiklet sürerken mutlaka korunma ekipmanlarımızı; eldivenimizi, kaskımızı, dizliğimizi, dirsekliğimizi takmamız lazım ki kendimize zarar vermeyelim” diye konuştu.

15 yaşındaki bisiklet sürücüsü Enes Göktaş Zağnos Paşa Meydanı’nda yaptığı hareketlerle kendisini izleyenleri şaşkına çevirdi.

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