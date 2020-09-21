Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şüphelisinin evine operasyon düzenledi. Evinde çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para çıkan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu Kurtuluş Mahallesinde M.A'nın ikametinde uyuşturucu ve nakit para bulundu. Gözaltına alınan M.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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