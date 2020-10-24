Balıkesir merkezde kanalizasyon hattına bağlı olan tüm yağmur suyu ızgaraları iptal edilerek, yağmur suyu hatları için çalışmalar başladı. Balıkesir'in merkezi alanı olan Zağnos Paşa Camisinden Deve loncası hattında yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yerinde inceledi.

Balıkesir'de şiddetli yağışlarda trafiği felç eden ve tıkanan su tahliye ızgaraları nedeniyle yolları basan yağmur sularını tahliye için Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BASKİ tarafından kanalizasyon hattına bağlı olan tüm yağmur suyu ızgaraları iptal edilerek, 1000'lik yağmur suyu döşeniyor. Başkan Yücel Yılmaz ve Yardımcısı Yasin Sagay yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Deve Loncasında ki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Zağnos Paşa Cami etrafında yüzeysel yağmur sularıyla alakalı sorunlar giderilmiş olacak.

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