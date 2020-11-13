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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hasan Şıldak: “Balıkesir’de vaka sayılarındaki artış endişe verici”

İHA

Vali Hasan Şıldak: “Balıkesir’de vaka sayılarındaki artış endişe verici”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde Balıkesir’deki pandemi sürecini değerlendiren Vali Hasan Şıldak, her geçen gün vaka sayılarında artışın yaşandığına dikkat çekti. Covid19 pandemisinde tüm kuralların Balıkesirliler tarafından eksiksiz uygulanmasını isteyen Vali Şıldak, son dönemde vaka sayılarının endişe verici boyutta arttığını açıkladı.
Balıkesir’de covid19 vaka sayılarının Ekim ayı başı itibariyle artışa geçtiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, hastanelerde yatış, yoğun bakım, entübe oranlarına paralel olarak da ölüm oranlarının yükseldiğini belirtti. Hastanelerde tedavi gören vatandaşların 65 yaş üstü olduklarına dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, aldıkları kararlarla 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlamalar getirdiklerini ifade etti. Sokaklarda sigara içilmemesi yönünde de aldıkları kararı sıklıkla denetleyeceklerini de belirten Vali Hasan Şıldak, il genelinde sigara içilebilecek ve içilmeyecek alanların belirlendiğini de kaydetti.

Vali Şıldak: “Sosyal medya ile basını ayırmak gerek”
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Vali Hasan Şıldak ilk olarak basının önemine dikkat çekti. Vali Şıldak, “Mesleğin hakkını veren, gerçek gazetecilik yapan, kamunun menfaatlerini gözeten bir gözle yaklaşan, aynı zamanda ahlaki, etik değerleri muhafaza eden bir yaklaşım çok önemli. Basın çünkü toplumun gözü kulağı oluyor. Artık bilgilerin tamamı basın yoluyla insanlara ulaşıyor. Tabi sosyal medya ile basını da karıştırmamak lazım. Sosyal medya ile ilgili son bir düzenleme de yapıldı ama bu beklentileri aslında ne kadar karşıladığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Oradaki pervasız kullanımlar, bilinçsiz kullanımlar basın gibi algılanıyor. Aslında basın o değildir. Basın doğruyu, düzgün bir şekilde yansıtabilmek için çaba gösteren bir performans gerektiriyor. Yani yoksa oradan duyduğunu yazmak bana göre basın faaliyeti değil. Basın aslında sorumlulukları çok olan bir kurum, müessese. Kamuyla vatandaşın da en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. Basın olmasa otokontrol de olmaz. Mesela demokratik toplumlarda basının vazgeçilmez olduğu, hatta dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Yasama, yürütme, yargıdan sonra basın sayılır. Basının gücünü tabi ki o anlamda da teslim etmek lazım” diye konuştu.

“Vaka sayıları endişe verici boyutta”
Covid19 pandemisi nedeniyle gerek ülke genelinde gerekse de Balıkesir’de zor günlerin geçirildiğini dile getiren Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’deki son durumu değerlendirdi. Vali Şıldak, “Vakalarımız bizim Eylül ayının sonuna kadar düşük dozda seyretti. Vaka sayılarımız bir hayli düşüktü. Ekim’in ilk haftası itibariyle yükseliş başladı. Yükseliş Balıkesir’de halen devam ediyor. Yani yükseliş durmadı. Henüz daha platoyu görmedik, yataya geçmedik ve bu endişe verici boyutta diyebilirim. Yükseliş devam ediyor, yükselişin sebepleri hem dikkat etmememizden kaynaklanıyor hem de havaların soğumasıyla kapalı alanları kullanmaya daha çok ağırlık verdik. Kapalı ortam bulaşma riskini çok artırıyor” dedi.

“Sigara içilecek cadde ve sokaklar belirlendi”
Balıkesir’de 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik alınan kısıtlamalar ile sigara içme konusunda aldıkları kararları dile getiren Vali Hasan Şıldak, “Şimdi pek çok yasaklama, kısıtlama kararını hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunabilecekler. Onları korumak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan buna çok özen göstermelerini rica ediyoruz. Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazaryerlerine girişleri ve toplu taşımayı kullanmaları saat 14.00’de sona eriyor. Saat 14.00’den sonra bu imkandan onları maalesef kendi iyilikleri, kendi sağlıkları için mahrum bırakıyoruz. Sigara ile ilgili şöyle bir uygulama yaptık; bazı mahallelerde, il merkezindeki ana merkezi tamamen içine alacak şekilde cadde ve sokak bazında sigara içilmesinin yasak olduğu alanları belirledik. Aynı zamanda ilimizdeki bütün okulların, camilerin, kamu kurumlarının ve banka şubelerinin önleri, çocuk parkları, diğer parklar, park alanları, toplu taşıma otobüs durakları da ve tabi ki pazaryerleri ve çevresi sigara içme yasağı alanı olarak tespit edilmiş oldu. Bu konuda da yoğun denetim yapacağız. Çünkü maskenin adeta çıkarılması için bir bahane oluşturuyor sigara içilmesi. Zaten hoş bir durum da değil. Bunu kısıtlamayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanelerimizde gerekli tedbirleri aldık”
İl genelindeki hastanelerdeki durum hakkında da bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, “Hastaneler de yine aynı şekilde son 1 ay içinde yoğunlaşmış durumdadır. Sayılarımız; hem yatan hasta, hem yoğun bakımdaki hem de entübe hasta sayılarımız artmış durumda. Hayatını kaybeden maalesef kaybettiğimiz vatandaş sayısı da bir önceki aya göre yükselmiş durumda. Ama sağlık tedbirleri, yeterlilik anlamında, yatak sayısı anlamında bir sıkıntımız yok. Bu konuda tedbirlerimizi aldık. Yatak artırımına, kapasite artırımına gittik. Fakat sayılar yüksek” dedi.

“En çok vaka görülen ilçelerde karantina uygulaması yapıyoruz”
İl genelinde en yoğun vaka sayılarının görüldüğü ilçeleri de açıklayan Şıldak, “Bütün ilçelerimizde vaka sayıları yüksek. Fakat nüfusa oranla şu an yaşadığımız pozitif vaka sayısının en yüksek olduğu ilçeler Dursunbey, Altıeylül, Bigadiç, İvrindi gibi ilçelerimizde bilhassa kırsal mahallelerde daha fazla bir artış var. Buralarda da bilindiği gibi karantina uygulaması yapıyoruz. Kimi zaman vaka sayısına ve yayılımına göre tüm kırsal mahalleyi içine alacak şekilde veya sokak, mahalle, ev, hane bazında karantinalar yapıyoruz. Bunun çok faydasını görüyoruz. Pozitif vakaların hem köyün içinde yayılımını hem de dışarıya taşmasını önlemiş oluyoruz” diye konuştu.

“Alınabilecek bütün tedbirleri aldık”
Devlet olarak Balıkesir’de uygulanabilecek tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Vali Şıldak, vatandaşların da bu tedbirlere uyması noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi. Vali Şıldak, “Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki Balıkesir ili genelinde eksik uygulanan hiçbir tedbirimiz yoktur. Tamamen anında, zamanında alınan kararlarla çok etkili bir uygulama yapılıyor. İşin ucu tamamen vatandaşımızın elindedir. Yani kontrol, tedbir noktasında vatandaşımıza geçmiştir. Devlet olarak yapacağımız bütün uygulamaları yaptık, bütün tedbirlere başvurduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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