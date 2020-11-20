Marmara'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Marmara İlçesi’nde jandarmanın 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Marmara İlçe Jandarma görevlileri uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan 2 ayrı operasyonda jandarma tarafından durumundan şüphelenilen 2 kişi durdurulup üst araması yapıldı. T.K. isimli şüphelinin üst aramasında 1,2 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, Ö.Y. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,3 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

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