Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 88 aranan şahsı yakalarken, 31 ateşli silah ve bu silahlara ait 67 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 29.11.2020 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 36 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tüfek, Ayvalık ilçesinde 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 4 fişek, Bandırma'da 17 aranan şahıs, 2 tüfek, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, 6 tüfek ve 10 fişek, Edremit'te 17 aranan şahıs 10 tabanca, 4 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 50 fişek, Erdek'te 2 aranan şahıs, Gönen'de 2 aranan şahıs, Manyas'ta 1 aranan şahıs, Savaştepe'de 1 aranan şahıs, Susurluk'ta 1 aranan şahıs, 1 tabanca ve 1 tüfek, Gömeç'te 1 tüfek ve 3 fişek ve Havran ilçesinde de 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Yakalan şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma yapıldı.

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