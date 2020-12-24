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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin okula döneceği gün için ortam temizleyici makine yaptı

DHA

Öğrencilerin okula döneceği gün için ortam temizleyici makine yaptı


Fatih Emrah ERDOĞANNecip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Sındırgı ilçesinde uzaktan eğitimin sürdüğü meslek lisesinin öğretmenlerinden Ahmet İyem, virüs ve bakterilere karşı yüzde 99.9 etkili olduğunu belirttiği ortam temizleyici makine üretti. Sistem, ozon gazı jeneratörü ile 36 gramlık gaz üretirken, ozon gazına dönüşen havanın ultraviyole lambadan geçip içinde kalma ihtimali olan virüsleri temizlemesiyle çalışıyor ve dakikada 1 metreküp hava temizliyor.
Koronavirüs salgınına yönelik çeşitli tedbirler alınırken, okullarda da eğitim uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitimin sürdüğü Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alan Şefi olan Ahmet İyem, öğrencilerinin sınıfa döneceği gün için bir şeyler yapmaya karar verdi. Ozon gazı jeneratörü ile ultraviyole lambayı birleştiren İyem, dakikada 1 metreküp havayı temizleyen zaman ayarlı makine üretti.
Öğrencileri ile yüz yüze eğitim yapacağı günü heyecanla beklediğini ifade eden Ahmet İyem,  şöyle konuştu:
"İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde, ortamın dezenfekte edilmesi dikkatimizi çekti. Öğrencilerimizin okula döndüklerinde sağlıklı bir eğitim ortamı için çalışma başlattım. O yüzden dezenfekte makinesi yaptık. Sistemimiz dakikada 1 metreküp havayı temizlemekte. Dışarıdan gelen bakterili, mikro organizmalı havaları ozon gazı jeneratörü ile temizlemekte ve çıkışta ultraviyole lambayla birlikte yüzde 99.9 oranında havayı temizlemektedir. Dakikada 1 metreküp hava temizlediği için üzerinde zaman ayarı var. Zaman ayarını ortamın büyüklüğüne göre istediğimiz ölçüde açarak her alanda dezenfekte işlemi uygulayabiliriz."
Ahmet İyem, talep olması durumunda okulun döner sermayesi aracılığıyla ortam temizleyici makinenin üretimini yapabileceğini ve böylelikle camilerde, hastanelerde, araçlarda topluluğun olduğu her yerde dezenfekte işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Sındırgı Fatih Emrah ERDOĞAN-Necip KARATUNA
2020-12-24 08:39:19

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