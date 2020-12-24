Asırlık caminin minare taşları Kayseri'den gelecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 19 ncu yüzyıl eserlerinden Ulu Cami'nin eskiyen minaresinin yenilenmesi için söküm işlemi başladı. Asırlık minarenin taşları ise Kayseri'den getirilecek.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana yılan hikayesine dönen Ulu Cami’sinin minare tadilatı nihayet başladı. Minarenin söküm işlemine hafta başı itibari ile başlandı.

Ulu Cami'yi uhdesinde bulunduran Hayır İşleri Dernek Başkanı Ali Kemal Sert “19. Yüzyılda yapılan Ulu Cami’nin minaresinde geçmişten gelen yanlış uygulamalar yüzünden sıkıntılar yaşıyorduk. Birkaç sene öncede minareden taşların düşmesi nedeniyle cami bahçesini ibadete kapatmıştık. Bu süreçte Anıtlar Kurulu ile yazışmalar ve görüşmelerimiz devam etti. Nihayet bu işi yapabilecek ustalar bularak tadilat işlemine başladık. Cami minaresi 3,5 metreye kadar sökülecek. Aşağıdaki bölümlerde sorun çıkmayacağını düşünüyoruz. Sıkıntı çıkarsa minarenin tamamı sökülecek. Minareyi Kayseri’den gelecek taşlarla yenileyeceğiz. Minaremiz 19 metre yüksekliğinde olacak. 3 ya da 4 ay içinde tadilatın bitmesini hedefliyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Ali Kemal Sert, söküm ve minarenin yeniden yapılması işlemi için yüklü miktarda ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Bu Konuda Balıkesir Büyükşehir Başkanı Başdanışmanı Cemal Öztaylan bizlere mali konularda yardımcı olacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Söküm işlemi yaklaşık 20 Bin liraya mal olacak. Her bir metre taşın yapımı 3 Bin 750 lira tutacak. Minarenin üstünde eski Alemi kullanacağız. Minarenin yenilenmesi için vatandaşların ekonomik katkılarını bekliyoruz. Ekonomik olarak katkıda bulunamayanların da dualarını istiyoruz“ dedi.

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