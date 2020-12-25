İvrindi'de bir kırsal mahalle karantinada

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Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Değirmenbaşı Mahallesinde Cuma gününden itibaren karantina altına alındığı açıklandı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada Değirmenbaşı Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina altına alındığı açıklandı.

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