Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı Jandarma ekipleri 5 adet çalıntı küçükbaş hayvan ele geçirdi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Altıeylül ilçesinde çalıntı 5 adet küçükbaş hayvan ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Altıeylül İlçesinde çalıntı 5 adet hırsızlık malı küçükbaş hayvan ele geçirildi. Ayvalık İlçesinde 1 aranan şahıs, Bandırma ilçesinde 3 aranan şahıs, Burhaniye ilçesinde 3 aranan şahıs, Gömeç ilçesinde 2 aranan şahıs ve 1 tabanca, Gönen İlçesinde 1 aranan şahıs, İvrindi ilçesinde 3 aranan şahıs ve Sındırgı ilçesinde de 1 aranan şahıs ve 1 av tüfeği toplam 13 aranan şahıs yakalanırken, 5 hırsızlık malı küçükbaş hayvan, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

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