Mutfakta başlayan yangın evi küle döndürdü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Sındırgı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında bir ev yanarak, küle döndü.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, saat 00.15 sıralarında, Nuray Taşkın'a (68) ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Evin mutfağında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Taşkın, hemen dışarı koştu.

Köpeklerin havlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen Düvertepe Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, bölgeye geldiğinide yangını görüp, itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede evin tamamına yayılan yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak Nuray Taşın'ın yalnız yaşadığı ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Necip KARATUNA

2021-02-20 12:55:01



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