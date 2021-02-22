Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca, Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık İlçemize bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22.02.2021 Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2021-02-22 22:44:44
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