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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

İHA

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig’in 23. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
20. dakikada Eze soldan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topa sahip oldu.
26. dakikada hızlı gelişen Keçiörengücü atağında İshak Çakmak, Barış Alper’i düşürünce kırmızı kart gördü.
39. dakikada Bandırmaspor'da Sportif Direktör Serdar Samatyalı itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.
45. dakikada Soner'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
61. dakikada Erkan’ın kullandığı korner atışında Onur’un aşırttığı topu Rahmi Anıl filelere yolladı. 11
68. dakikada Barış Alper ceza sahasına çalımlarla girip verdiği pasta Issah'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Yıldırım xx, Gökhan Barcın xx
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Mickael Franck Pote xx (Berat Satılmış dk. 86 ?), Erkan Taşkıran xx (Yonathan Del Valle dk. 62 xx), İshak Çakmak xx, Doğan Can Davas xxx (Mehmet Yiğit dk. 90+2 ?), Onur Akbay xxx, Selçuk Alibaz xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 46 xx), Orhan Ovacıklı xxx, Gökay Güney xxx, Taha Yalçıner xx (Emir Halilovic dk. 86 ?)
Yedekler: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Ali Serçek, Ruben Rayos Serna, Aygün Özışıkyıldız
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Burak Aydın xx (Edin Hamidovic dk. 71 xx), Abdulkadir Korkut xx, Fatih Selimhan Solmaz xxx, Uğur Utlu xx (İrfan Akgün dk. 86 ?), Soner Gönül xxx, Barış Alper Yılmaz xxx, Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 84 ?), Ilır Mustafa xx (Kamal Issah dk. 64 xx), Emeka Friday Eze xx (Famoussa Kone dk. 85 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Dialiba Diabang, Haşim Arda Sarman, Mert Kula
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Soner Gönül (dk. 45) (Ankara Keçiörengücü), Rahmi Anıl Başaran (dk. 61) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: İshak Çakmak (dk. 26) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Erkan Taşkıran (Bandırmaspor)

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